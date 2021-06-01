شاهد.. قطة تقتحم مؤتمرا سياسيا في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اقتحمت قطة مشاكسة مؤتمرا صحفيا لنائب لبناني سابق يدعى مصباح الأحدب، وصعدت فوق المنصة وظلت تتمايل أمام الكاميرا مضفية لمسة من المرح.



وسرعان ما انتشر فيديو القطة على مواقع التّواصل الاجتماعي، وتناقل روّاده اللّقطة الطّريفة التي وردت أثناء البثّ المباشر للمؤتمر قبل أيام.

خلال المقطع المصور، ظهرت القطة وهي تتمايل أمام الكاميرا ذهاباً وإياباً، في حين لم يبد النائب اللبناني أي ردّ فعل حيال الأمر وظل يتحدث وكأن شيئا لم يحدث.

تحدث الأحدب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس، عن الأزمة السياسية اللبنانية والخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي لم ينجح حتى الآن في تشكيل الحكومة.