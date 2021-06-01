شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسرع تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة من الكمبيوتر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد تخزين الصور أحد أهم مميزات الحاسوب،لذلك يسعى الكثيرون لزيادة مساحة التخزين،لكن عندما تفقد هذه الصور بشكل خطأ يصبح الأمر مزعجًا.



هنا، يجب عليك إختيار تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة بحرص، لأن أغلب تلك التطبيقات تصل إلى جميع بياناتك.

ولذا يجب أن تكون التطبيقات وفق موقع aitnews ، من شركات معروفة حتى لا تسبب في أي ضرر لحاسبك.

ولحل هذه المشكلة دون تهديد بياناتك ،إليك أسرع تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة..

Stellar Photo Recovery:

يعتبر أحد أفضل التطبيقات التي يمكن استخدامها لأنها تقدم واجهة سهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك فإنها تعمل على استرجاع جميع الملفات المحذوفة مهما كان نوعها، وهي تحافظ على أسماء الملفات الأصلية عند استرجاعها.

ويعمل التطبيقات مع مساحات التخزين حتى 2 تيرابايت، ويسمح لك التطبيق بفحص قرص معين من اختيارك.

ويتوفر التطبيق في نسخة مجانية.

Easy Digital Photo Recovery:

يتميز هذا التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ويستطيع التطبيق استعادة جميع تنسيقات الصور.

ويمكن للتطبيق فحص الأقراص جميعاً بشكل سريع، وتستطيع معاينة الصور قبل استرجاعها.

ويدعم التطبيق الكثير من اللغات المختلفة مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية أيضاً.

Recuva:

تم تصميم هذا التطبيق خصيصاً حتى تتمكن من استرجاع الصور المحذوفة بكامل جودتها.

ويمكن للتطبيق استعادة الصور من الأقراص المحمولة أو الأقراص الصلبة.

ويستطيع التطبيق استعادة الملفات مهما كان تنسيقها، ويستطيع أيضاً استعادة الصور بتنسيق Raw الخاص بالكاميرات الاحترافية.

ويأتي التطبيق ضمن مجموعة CCleaner المميزة والتي تقدم الكثير من التطبيقات لإدارة الحاسب وتسريعه.

وتعمل الأداة بشكل سريع من أجل البحث عن الملفات المختلفة،ويأتي التطبيق في نسخة تجربة مجانية لفترة محدودة.

EaseUS:

وتشمل مجموعة من التطبيقات تعمل بكفاءة مع مختلف الأجهزة، ويستطيع التطبيق استرجاع الصور المحذوفة، وجميع تنسيقات الملفات المختلفة.

ويمتاز تطبيق EaseUS بواجهة سهلة الاستخدام، وهذا ما يجعل الكثير يفضلون الاعتماد عليه واستخدامه بدلاً من التطبيقات الأخرى.

ويتوافر تطبيق EaseUS في نسخ تعمل مع أجهزة الحاسب بنظام ماك أو نظام ويندوز.

ويمكنه استعادة الملفات من الأقراص الصلبة أو الأقراص المحمولة من مختلف أنواعها.