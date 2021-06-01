شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يدعم مشاريع المياه بالسودان بـ500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الري السودانية، أن البنك الدولي قرر تخصيص 500 مليون دولار لدعم مشاريع الري في السودان.

وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان أن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحث مع نيمادزيبو تاوفلا المدير التنفيذي بالبنك الدولي، قضايا قطاع المياه بالسودان، بحضور مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي في وزارة الري المهندس هشام الأمير وعدد من المسؤولين.

وقدم الجانب السوداني، خلال اللقاء، الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الانتقالية لقطاع الري وقطاع مياه الشرب وقطاع الموارد المائية، إلى جانب احتياجات السودان في مجال بناء القدرات وتنفيذ المشاريع.

وتوقع الأمير أن يقوم البنك الدولي بتقديم الدعم اللازم لبرامج قطاع المياه بالسودان قبل نهاية العام، لافتا إلى أن البنك الدولي خصص مبلغ 200 مليون دولار لمياه الشرب و 300 مليون دولار لقطاع الري والموارد المائية.

وأوضح أن وفد البنك الدولي بعد أن استمع إلى الجانب السوداني سيعود إلى واشنطن للبدء فى التحضير لهذه المشروعات.