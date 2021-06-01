عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريلمي تكشف عن Realme X7 Max وتلفاز Smart TV 4K

الثلاثاء 1 يونيو 2021

الخليج 365

كشفت شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“ الإثنين، عن هاتف Realme X7 Max وجهاز التلفاز الجديد Smart TV 4K في حدث تم بثه عبر الإنترنت.



مواصفات Realme X7 Max 5G:

يحتوى هاتف Realme X7 Max 5G على شاشة مقاس 6.43 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، كما تتضمن الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية في الجانب الأيسر بدقة 16 ميغابيكسل.

كما تدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Dragontrail، كما يأتي الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمجة في الشاشة، وتقدم ريلمى هذا الإصدار بمكبرات Dolby Atmos ستريو، مع مقبس للسماعات.

وفي الخلف، يأتي الهاتف بإعداد ثلاثي الكاميرات، مع مستشعر رئيس IMX 682 من سوني في الكاميرا الخلفية بدقة 64 ميغابيكسل، مع مستشعر 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل.

وسيتم تشغيل هاتف Realme X7 Max 5G بوساطة معالج Dimensity 1200، كما يتوفر بخيارين للذاكرة؛ الأول مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابابت من ذاكرة التخزين، والثاني مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 256 غيغابابت من ذاكرة التخزين.

كما ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 2.0 ، استنادا إلى نظام تشغيل Android 11، كما يحزم الهاتف بطارية بقدرة 4500 مللى أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط.

ويتوفر هاتف Realme X7 Max 5G في ثلاث خيارات للألوان؛ وهي ألوان ”الأسود، والفضي ولون متدرج“، وسعر يبدأ من 372 دولارا للخيار الأول للذاكرة، أما الخيار الثاني سيتوفر مقابل 413 دولارًا، على أن يتوفر في السوق الهندي بدءا من 4 من يونيو.

مواصفات تلفزيون Realme Smart TV 4K:

وخلال هذا الحدث، قدمت ريلمى الصينية تلفزيون Realme Smart TV 4K الذكر، الذي يأتي باثنين من الأحجام 43 و50 بوصة، مع دعم تقنية HDR 10، وDolby Vision، كما تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 83%، وتأتي الأجهزة بتقنية الشركة في محرك Chroma لتعزيز الصورة.

وسيتم تشغيل الجهاز بوساطة معالج MediaTek رباعي الأنوية، مع ذاكرة وصول عشوائية 2 غيغابايت رام، وسعة تخزين 16 غيغابايت، وينطلق الجهاز أيضا بنظام تشغيل Android TV 10.

ويحتوى جهاز Smart TV 4K علي عدة منافذ؛ بما في ذلك: (3 منافذ HDMI، و2 USB، ومنفذ Ethernet، وSPDIF، ومنفذ DVB-T2)، كما تتضمن الأجهزة 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 12 واط، وtweeter، وتقنية Dolby Atmos لدعم صوت محيطي متعدد الاتجاهات.

ويبدأ سعر جهاز Smart TV 4K من 385 دولارا لطراز 43 بوصة، و550 دولارا للإصدار المميز بحجم شاشة 50 بوصة، ويتوفر في السوق الهندي أيضا بدءا من 4 يونيو.