شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب: أكثر من 8 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 8 ملايين و674 ألفا و931 شخصا حتى اليوم.

وأفادت الصحة في بيان بأن 153 ألفا و754 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن 226 ألفا و395 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و468 ألفا و470 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 8 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينكا)، و8.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني.