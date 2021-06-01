شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تزود تونس بـ3 آلات لإنتاج الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الصحة التونسي فوزي مهدي عن حصول بلاده على 3 آلات ضخمة لإنتاج الأكسجين لتعزيز مخزون الأكسجين بالمستشفيات العمومية في إطار هبة فرنسية وذلك خلال الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستكس إلى تونس يومي 2 و3 يونيو المقبلين.

وأكد مهدي - لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي - أنه يمكن لهذه الأجهزة أن تخفف الضغط ماديًا على المستشفيات، لافتًا إلى أنه بإمكان تونس أن تقتني كميات أخرى من هذه الآلات لإنتاج الأكسيجين في نطاق التعاون مع فرنسا في حال نجحت تجربة إنتاج الأكسجين بواسطة تلك الآلات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم مخزون الأكسجين في المستشفيات العمومية من أجل مجابهة احتمال موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا المستجد يرجح حسب تقديرات الوزارة أن تبدأ في منتصف يونيو المقبل لتبلغ ذروتها في أغسطس مع تقديرات بتسجيل 4 آلاف حالة وفاة خلال هذه الفترة.