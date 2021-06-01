شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ضد الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الجزائر 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الجزائرية وهيبة حجوج ،في تصريحات لها، إن الجزائر ستتسلم نحو 3 ملايين جرعة أخرى منه خلال شهر يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن الجزائر تنتظر كميات أخرى من ثلاثة لقاحات هي الصيني والروسي وأسترازينكا، مضيفة "سنستلم مع نهاية شهر يوليو 5.5 مليون جرعة علاوة على كمية كبيرة أخرى سيتم استقبالها خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ليتواصل التموين بذلك بشكل منتظم حتى بلوغ الهدف المنشود مع نهاية السنة الجارية".

وأوضحت أن الجزائر بصدد استقبال نحو 1.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا، في إطار مبادرة كوفاكس.