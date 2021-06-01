شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط ثلاثة مواطنين ارتكبوا 7 جرائم سرقة بقيمة 163 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا (7) جرائم سرقة بذات النمط والسلوك الإجرامي.
و صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على (3) مواطنين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة الأحساء، تمثلت في السطو على المحال التجارية والمنازل، والاستيلاء على ما تحويه من مصوغات ذهبية ومقتنيات.
وأضاف الدريهم أن قيمة المسروقات بلغت (163,000) ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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