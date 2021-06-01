من هم الأكثر عرضة للإصابة بـ "الفطر الأسود"؟

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

وتابع: "في بعض الحالات المتأخرة يحتاج إلى استئصال الأجزاء المصابة".

جاء ذلك خلال حديث أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، لبرنامج "90 دقيقة"، على إحدى الفضائيات المصرية، قال فيه إن "الفطر الأسود يصيب العين وقد يصل إلى المخ.

ولفت عقبة إلى أن "الفطر الأسود لا ينمو إلا عند الإنسان الذي لديه نقص شديد في المناعة وخلل مناعي"، مشيرا إلى أن من يحصلون على كميات كبيرة من الأدوية المثبطة للمناعة والكورتيزون، من بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة أيضا.

ويشمل ذلك أصحاب الأمراض الذين يعانون من ضعف المناعة مثل السرطان، مشيرا إلى أن العلاج يحتاج إلى تخصصات مختلفة من الطب.

وفي تصريحات أخرى، قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن 50 في المئة من المصابين بالفطر الأسود تحدث لهم وفاة، مضيفة: "لكنه مرض غير معد".

وتابعت: "ينبغى الامتثال لكافة البروتوكولات العلاجية التي تحددها المستشفيات"، مشيرة إلى أن الوزارة خصصت مراكز ووحدات لعلاج الفطر الأسود وأقرت بروتوكول علاج محدث لعلاج المصابين.