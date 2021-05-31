شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ورياح نشطة والحرارة تسجل 45 مئوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضح المركز أن السماء تكون صحوة إلى غائمة جزئياً، على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة وأجزاء من وسط وشمال المملكة.
وأضاف المركز أن الفرصة تكون مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية، على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل.
فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في السودة.
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