شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لـ 5 فئات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة في المملكة لمن تنطبق عليهم الشروط ضمن الفئات الخمسة المستهدفة في هذه المرحلة.

وقال مركز الصحة 937، ردًا على استفسار بهذا الشأن: استكمالاً للجهود المبذولة في متابعة حملة اللقاحات والتركيز على الفئات عالية الخطورة بدأ تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 للفئات التالية:

– مرضى الغسيل الكلوي.

– مرضى السرطان النشط.

– مرضى زراعة الأعضاء.

– السمنة المفرطة بكتلة وزن ٤٠ فما فوق.

– أكثر من ٦٠ سنة.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.