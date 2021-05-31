روسيا تفتح حدودها مع لبنان والمغرب وتزيد عدد رحلاتها مع مصر وقطر

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان: "قرر مقر العمليات أن يستأنف، على أساس متبادل، اعتبارًا من 10 يونيو 2021، الرحلات الدولية الجوية المنتظمة مع الدول التالية: النمسا (موسكو - فيينا مرتين في الأسبوع)؛ المجر (موسكو - بودابست مرتين في الأسبوع)؛ لبنان (موسكو- بيروت مرة واحدة في الأسبوع)".

وأضاف: "أيضًا، اعتبارًا من 10 يونيو، سيتم استئناف الرحلات الجوية المستأجرة مع ألبانيا على طريق موسكو - تيرانا مرة واحدة في الأسبوع.

بريطانيا

في ذات السياق، رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة؛ فاعتبارا من 2 حزيران/ يونيو لمقبل ستستأنف الرحلات بين موسكو ولندن بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

وقال مركز الاستجابة لمواجهة كورونا المستجد، إنه "فيما يتعلق بتحسين الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، قرر مركز الاستجابة عدم تمديد تعليق الحركة الجوية. بدءًا من 2 يونيو، سيتم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة على طريق موسكو - لندن ثلاث مرات في الأسبوع على أساس المعاملة بالمثل".

زيادة الرحلات الجوية مع 10 دول

وتابع البيان: "روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع اليونان وأذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر وصربيا وبيلاروسيا وألمانيا منذ 10 يونيو".

وقال: اعتبارًا من 10 يونيو، سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية مع اليونان على طريق موسكو - أثينا بواقع رحلتين في الأسبوع.. ومع أذربيجان (موسكو - باكو)، وأرمينيا (موسكو - يريفان)، وقطر (موسكو - الدوحة)، وأوزبكستان ( موسكو - طشقند)) وطاجيكستان (موسكو - دوشانبيه) - لرحلة واحدة في الأسبوع، مع مصر (موسكو - القاهرة) وصربيا (موسكو - بلغراد) - ما يصل إلى سبع رحلات في الأسبوع.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، من 10 يونيو، تم اتخاذ قرار بزيادة عدد الرحلات الجوية مع بيلاروسيا على طريق موسكو - مينسك إلى 10 مرات في الأسبوع على أساس متبادل".

وأكمل البيان: "كما سيتم استئناف الرحلات الدولية مع ألمانيا على طريق موسكو-ميونخ".

تركيا

مقابل ذلك كله، ختم البيان بيمايلي: موسكو قررت أنها ستبقي على حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو/حزيران.