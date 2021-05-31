عمرو أديب يكشف حقيقة زيارته لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، وقال أديب إنه فوجئ بصدور تصريحات على لسانه ونشر صور له من قطاع غزة دون أن يكون هناك.

وتابع: "يعلق بعض "الإخوان" على صوره بأنني كنت خائفا خلال الزيارة"، مضيفا: "المضحك أن لقيت تصريحات ليا وأنا مش هناك".

ولفت عمرو أديب إلى أنه عندما زار غزة في السابق، لم يكن خائفا مطلقا، مشيرا إلى أن عملية تأمينه كان يقوم بها ضباط تابعون لحركة حماس.

وقال عمرو أديب إنه يحب زيارة غزة لأن أهلها يحبون الشعب المصري، مضيفا: "رغم وجود توترات سياسية بين فلسطين ومصر في وقت من الأوقات إلا أن شعبي البلدين يحبان بعضهما البعض".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، بأن وفدا إعلاميا مصريا وصل إلى قطاع غزة، اليوم، عبر معبر رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة "سما" الفلسطينية أن الوفد الإعلامي المصري يضم عشرة إعلاميين، بينهم المذيع المعروف عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.