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بدعوة من مصر… حماس وفتح تجريان حوارا وطنيا فلسطينيا في القاهرة

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك "قناة الشرق" ، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول عضو المكتب السياسي لـ "حماس" في قطاع غزة غازي حمد، إن الحركة وافقت على دعوة مصر للمشاركة في لقاءات للحوار الوطني الفلسطيني قريبا.

© REUTERS / RANEEN SAWAFTA

وتابع: "مصر وجهت دعوة للحركة للمشاركة في لقاءات لجميع الفصائل الفلسطينية، وأخرى ثنائية لحركتي "فتح" و"حماس" لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام".

واستقبل قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الاثنين، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة عباس كامل والوفد المرافق له.

ووفقا لوكالة "شهاب" الفلسطينية، وصل وفد مصري مكون من 25 شخصية يرأسها كامل إلى القطاع في زيارته الأولى إلى القطاع منذ توليه منصبه عام 2018 والتي وصفت بأنها "مهمة وتاريخية".

وتشمل الزيارة إجراء مشاورات سياسية مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في جلسات منفصلة، يعقبها لقاءات وحوارات مع قيادة الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

© Sputnik / Mohamed Hassan

أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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