شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الصحفيين الفلسطينيين عن زيارة الوفد المصري لـ"غزة": مصيرية وتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رامي الشرافي، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن زيارة الوفد المصري إلى غزة هامة ومصيرية وتاريخية، لأن غزة هي العمق الاستراتيجي لمصر، والقاهرة لم تقصر أبدًا في دعمها للشعب الفلسطيني، الذي استقبلهم بكل حفاوة وأثنى على الدور المصري التاريخي الداعم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن زيارة رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة كانت داعمة بقوة للشعب الفلسطيني، حيث أكدت على إعادة الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار، والتباحث على ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية.

وذكر أن هناك رغبة لتطوير غزة لأن تصبح مثل مدينة دبي الإماراتية، وتكون مصدر سياحي لفلسطين، مشيرًا إلى أن المساعدات المصرية لم تتأخر رغم العدوان الإسرائيلي.