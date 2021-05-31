شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. انفجار في خزان بمحطة بتروكيماويات يخلف حالتي وفاة ومصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع انفجار بأحد خزانات محطة البتروكيماويات المتواجدة بالطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، وأدى إلى مصرع عاملين بالمحطة وإصابة آخر .

وذكرت الشركة - في بيان مساء اليوم الإثنين، أن العاملين المذكورين تابعين لشركة تتعامل مع المحطة، وكانا يقومان وقت الحادث بإصلاحات بالخزان قبل انفجاره، مشيرة إلى أن شخصا ثالثا أصيب في هذا الانفجار، وجرى نقله في سيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة.