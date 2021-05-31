شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بحركة فتح: رهان عالمي على الموقف المصري لتحريك عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن ما يحدث في فلسطين استكمال للحراك السياسي الذي تقوده جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إنه كان هنا محاولات لإزاحة القضية عن الطاولة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن مصر لديها رؤية للتحضير لما بعد ترامب، في ظل تغير المزاج الدولى لاستكمال الجهود والبدء في تحرك فوري وجاد على الساحة الدولية.

وذكر أن الجميع بدأ يؤمن بالموقف المصري، وهناك رهان عالمي على الدوري المصري في تحريك المياه الراكدة لعملية السلام وإعادة الإعمار، وخلق حالة من الاستقرار.