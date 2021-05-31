شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا: سنبقى إلى جانب ليبيا حتى تعبر نحو الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي من نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، السيطرة على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأضاف رئيس وزراء إيطاليا: "سنبقى إلى جانب ليبيا حتى تعبر نحو الاستقرار".

كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أكد فى وقت سابق، أن روما ملتزمة بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة "وشيكة" لفتح القنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان، وقال "خلال الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا".

وأكد دي مايو - في خطابه اليوم الإثنين، بمنتدى الأعمال (الإيطالي الليبي)، بمشاركة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور روما - أن ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظى المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة.