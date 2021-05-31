الطاقة الذرية: طهران لديها مواقع نووية سريةويورانيوم مخصب يفوق المسموح به 16مرة

الكويت - هبة التوبجي - أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم الضعيف التخصيب بات يتجاوز بـ16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن “قلقه” حيال عدم إعطاء ​إيران​ توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة.

وجاء في تقرير صادر عن ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ أن مديرها العام “قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة”، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وتخلت ايران تدريجيا منذ 2019 عن الوفاء بالتزاماتها النووية ردا على إعادة فرض الرئيس السابق دونالد ترمب العقوبات الأميركية عليها. وتستمر العملية التفاوضية في فيينا في محاولة لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المذكور الهادف إلى منع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي، وفقا لـ”العربية”.