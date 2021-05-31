شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين معهد الإدارة وهيئة رعاية ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: زار المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، معهد الإدارة العامة. وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سعدت اليوم بزيارة معهد الإدارة العامة ورعاية مراسم توقيع مذكرة تعاون بين المعهد وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة”. وأضاف أن مذكرة التعاون تستهدف تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء شراكة فاعلة لتقديم برامج تدريبية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

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