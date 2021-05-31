النواب العراقي: لم نحدد موعدا لانتخابات مجالس المحافظات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال سليم همز، عضو اللجنة القانونية في المجلس، إن هناك آراء مختلفة داخل مجلس النواب حول موعد انتخابات مجالس المحافظات" لافتا إلى أن البعض يقترح أن تكون متزامنة مع انتخابات النواب، وآخرين يرون أن تكون بعدها.

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وعن دور لجنته بوصفها المختصة بنقاش هذا الأمر، قال همز: "اللجنة القانونية لم تناقش أو تحسم موضوع تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات".

وعزا عضو اللجنة القانونية الخلاف حول موعد انتخابات مجالس المحافظات إلى السياسة، قائلا: "الخلاف حول انتخابات مجالس المحافظات سياسي بامتياز".

يشار إلى أن بيانا من المحكمة الاتحادية كان قد أكد سابقا، عدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات.

وقال: إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 118/ اتحادية/ 2019 في 2 مايو/ أيار 2021 والخاصة بمجالس المحافظات وقررت الحكم بعدم دستورية المادة 14/ أولاً من قانون رقم 10 لسنة 2018 (قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008) والمتعلقة باستمرار عمل مجالس المحافظات والأقضية".