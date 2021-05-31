شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب تقدیم إقرار جمركي إلكتروني عند القدوم أو مغادرة المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك 6 حالات یجب على المسافرین القادمین إلى المملكة فیھا تقدیم إقرار جمركي إلكتروني عن ما بحوزتھم، من بینھا 3 حالات یتوجب أیضاً على المسافرین المغادرین للسعودیة فیھا تقدیم إقرار.

وقالت الھیئة عبر حسابھا في موقع تویتر: حمایةً لك؛ یتوجب علیك الإقرار إلكترونیاً أثناء قدومك أو مغادرتك المملكة في حال حملك لمواد تتطلب الإقرار وفقًا للأنظمة.

وتتضمن الحالات التي یجب فیھا تقدیم إقرار حمل مجوھرات بقیمة 60 ألف ریال او أكثر عند القدوم والمغادرة، والمشتریات والھدایا التي تزید قیمتھا عن 3 آلاف ریال للقادمین إلى المملكة.

وحمل سلع ممنوعة أم مقیدة في المملكة لكل من المسافرین القادمین والمغادرین، والمبالغ المالیة او الأدوات القابلة للتداول بقیمة 60 ألف أو أكثر عند القدوم أو المغادرة، وكذلك حمل أكثر من 200 سیجارة عند القدوم، وحمل البضائع بكمیات تجاریة للمسافرین القادمین للمملكة.