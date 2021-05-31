وزير سعودي يدافع عن أمر خفض صوت المكبرات في المساجد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي مقطع فيديو بثته قناة "الإخبارية" الرسمية، قال وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ إن التغييرات رد على شكاوى الأهالي العامة من الصوت شديد الارتفاع، ومنهم كبار في السن وآباء لم يستطع أطفالهم النوم بشكل متواصل.

وأضاف "الذي عنده الرغبة في الصلاة لا ينتظر إلى أن يدخل الإمام ويكبّر ويسمع صوته، المفروض انه يسبقه إلى المسجد"، مضيفا أن هناك أيضا عدة قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.

ففي تعميم الأسبوع الماضي، قالت وزارة الشؤون الإسلامية إن مستوى صوت المكبرات في المساجد يجب ألا يعلو عن ثلث درجة الجهاز. كما قصرت استخدام مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

ورحب بعض المغردين السعوديين على "تويتر" بخفض الصوت في المناطق التي يعيشون فيها، لكن آخرين قالوا إنهم افتقدوا السكينة التي كانت تغمرهم بسبب صوت الصلوات.