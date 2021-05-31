إسرائيل ترسل إخطارا بهدم منازل عشر أسر فلسطينية غرب رام الله

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال "عماد الخواجا، رئيس مجلس بلدية نعلين، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت اليوم الاثنين، بهدم 10 منازل في بلدتي نعلين ودير قديس غرب رام الله.

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وأكد رئيس المجلس البلدي أن أصحاب المنازل التي تم الإخطار بهدمها يحمل أصحابها رخص بناء فلسطينية قانونية.

وبخصوص أسباب الاحتلال في هدم هذه المنازل، أوضح الخوجا أن إسرائيل تحججت بأن المنازل قريبة من السلك الشائك التي يفصل بينها وبين المستوطنات المحاذية للمنطقة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، كانت قد أعلنت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع والتي بلغت 232 قتيلا بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و1910 مصابين ومن بين الإصابات، 560 طفلا، و380 سيدة، و91 مُسنّا، في حين بلغت الخسائر المادية الأوليّة في غزة مئات الملايين من الدولارت وفق وكالة "أونروا"، وادت الهجمات الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس تابعة للوكالة.

كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار التي شملت الأراضي الزراعية بنحو 27 مليون دولار.