أمير قطر يجدد دعمه للبنان ويدعو لسرعة تشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها اليوم الاثنين، أن أمير قطر أكد في رسالته "دعم لبنان والشعب اللبناني الشقيق".

وأضاف البيان أن الأمير القطري دعا "الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع المساعي الدولية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات والأزمات التي كان تم استعراضها خلال زيارة دياب لقطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان".

وكان دياب قد زار قطر في أبريل/نيسان الماضي، والتقى أمير البلاد، ورئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز، ومسؤولين بارزين آخرين، واستعرض معهم الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه لبنان وشعبه.

ومنذ 8 أشهر، لا تزال الخلافات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تحول دون تشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة دياب التي استقالت عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي.