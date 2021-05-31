جمعية الإعلام الرقمي في منطقة نجران تستقبل الإعلامي اليمني سمير السروري

الكويت - هبة التوبجي -

استقبلت جمعية الإعلام الرقمي في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية مساء امس الإعلامي اليمني سمير السروري حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الأستاذ محمد بن فهد ال الحارث والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محسن الدوسري

وعضو لجنة تنمية الموارد في الجمعية الأستاذ حمد الصقور

والمتحدث الرسمي للجمعية الشاعر محمد الشرمان

وفي بداية اللقاء قدم رئيس الجمعية شرح مفصل عن الجهود التي تقوم بها الجمعية وأنشطتها والمشاريع التي تعمل على تنفيذها في خدمة الشباب السعودي والعربي موضحاً بأن جمعية الإعلام الرقمي ترحب بكل الإعلاميين والمبدعين للإنضمام والمشاركة في برامجها وأنشطتها المستقبلية ورحب بن فهد بالإعلامي السروري ومرافقيه في هذه الزيارة الأولى لوفد إعلامي يمني حيث أبدأ استعداد الجمعية للشراكة مع الأشقاء اليمنيين من نخب وإعلاميين في كافة برامج الجمعية.

ومن جانبه أثنى الإعلامي السروري على جهود الجمعية والقائمين عليها داعياً الله تعالى أن يبارك في جهودهم وأن يكتب لهم ولمن يسهمون في تنفيذ أنشطتها الإعلامية خير الجزاء

مؤكداً بأن الجميع شركاء في مهمة الإعلام المهني القائم على المشاركة والتكامل والتفاعل مع كل ما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

وفي نهاية اللقاء أكد الإعلامي السروري على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية الإعلام الرقمي ممثلةً بإدارتها وأعضائها في المملكة العربية السعودية من خلال تغطية البرامج والأنشطة الثقافية والفنية المختلفة وكذلك دعم المواهب الشابة في مختلف المجالات مشيراً بأنه على إستعداد لتقديم دورات تدريبية في تقنية الإتصال الفعال والمهارات الإعلامية لطلاب وهواة الإعلام.

والجدير بالذكر بأن جمعية الإعلام الرقمي تعتبر خامس جمعية إعلامية على مستوى المملكة وثاني جمعية على مستوى مناطق الجنوب وأول جمعية في منطقة نجران.