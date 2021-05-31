شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطلق شاشة ذكية جديدة.. مميزات مذهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة سامسونج الشاشة الذكية Smart Monitor الجديدة، التي تتوفر بموديلين جديدين، هما: M5 قياس 24 بوصة ودقة وضوح 1080 بيكسل وM7 قياس 43 بوصة ودقة وضوح 4K.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة تقدم العديد من المزايا الذكية، على سبيل المثال يمكن نقل مقاطع الفيديو عبر تقنية أبل AirPlay 2 من هاتف آي فون أو جهاز لوحي آي باد، بينما تتيح ميزة TV Plus باقة من المحتويات، التي يمكن بثها مجانا، بالإضافة إلى مجموعة من تطبيقات البث مثل Netflix وAmazon Prime Video.

كما تتيح الشاشة إمكانية استعمال برامج مايكروسوفت Office 365 دون الحاجة إلى توصيلها بحاسوب.

وتشتمل الشاشة على مجموعة من المنافذ، من بينها منفذ USB-C في الموديل الأعلى، بينما يمكن استخدام أد هواتف سامسونج الذكية كحاسوب مكتبي عبر خاصية Wireless DeX.

ويمكن التحكم في الشاشة بواسطة جهاز تحكم عن بعد يعمل بالطاقة الشمسية أو بواسطة مساعد صوتي.

ولم تفصح سامسونج بعد عن موعد طرح شاشتها الجديدة أو أسعارها.