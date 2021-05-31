شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات، المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم.

وأشارت إلى أن تسجيل اللقاحات يكون عبرالمنصة الإلكترونية لبوابة مقيم، مبينة أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.