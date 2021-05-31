شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: عدد سكان المملكة يتجاوز 35 مليون نسمة.. وهذه نسبة الذكور والإناث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان المملكة (مواطنين ومقيمين) بنسبة 2.3% خلال عام، ليبلغ35 مليون و13 ألف 414 نسمةمنتصف عام 2020، فيما كان 34.22 مليون نسمة منتصف 2019.
ووفق التقرير، يشكل الذكور نحو 58% من السكان بـ20.23 مليون نسمة، فيما الإناث نحو 42% وعددهن 14.78 مليون نسمة.
وقد ارتفع عدد الذكور 2.5% خلال عام، بما يعادل 492.4 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 2.1% (302.9 ألف نسمة).
فيما استحوذت الفئات العمرية من 30 إلى 44 سنة على أكبر حصص من عدد السكان بإجمالي 30.3%، منها 10.9% للفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة، و9.7% لكل من الفئتين العمريتين من 30 إلى 34 سنة و40 إلى 44 سنة.
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