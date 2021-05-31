- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية» توجه نصائح هامة للمستثمرين بشأن مؤسسات الأوراق المالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
وجهت هيئة السوق المالية، عدة نصائح للمستثمرين، مشيرة إلى ضرورة التأكد من المؤسسات المالية التي يريد الاستثمار معها.
وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر: “عزيزي المستثمر عند التعامل في الأوراق المالية تأكد بأن هذه الأوراق المالية وصناديق الاستثمار خاضعة لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية المختصة”.
وأشارت إلى ضرورة وجود ترخيص رسمي للمحفظة وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالإضافة إلى التأكد من استيفاء شروط ومتطلبات الأهلية بحسب قوانين الجهة التنظيمية والرقابية.
كانت هذه تفاصيل خبر «السوق المالية» توجه نصائح هامة للمستثمرين بشأن مؤسسات الأوراق المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.