شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: درجات الحرارة تصل لـ48 مئوية على المدينة والشرقية بدءاً من الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، -بمشيئة الله- ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، والشرقية، اعتباراً من غداً الثلاثاء حتى بداية الأسبوع القادم.

وأضاف المركز عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى (٤٦-٤٨) °م”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.