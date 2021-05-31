شكرا لقرائتكم خبر عن هل المتعافي من كورونا يصاب بالفيروس مرة أخرى؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقى حساب وزارة الصحة على تويتر تساؤلا من أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال أحد المغردين موجها سؤاله لـ “حساب الصحة 937” على تويتر: “هل المصاب المتعافي لا يصاب مرة أخرى بكورونا؟”. وقالت الوزارة في ردها: “لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المرضى المصابين يتكون لديهم استجابة مناعية وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى أم لا”. ونصحت الوزارة الجميع بالاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة واتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس.

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