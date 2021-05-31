شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط وعرض حياة الآخرين للخطر في جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة قام بممارسة التفحيط بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان. وأوضحت إدارة المرور أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وأكدت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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