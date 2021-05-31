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الجوية القطرية: نرغب في استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن إلى سان بطرسبورغ

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دبي - محمود عبدالرازق - الدوحة- سبوتنيك. وأكّد الباكر في نفس الوقت عزم الناقل الجوي على زيادة عدد رحلاته إلى العاصمة موسكو والتوسع في روسيا. 

وقال الباكر لوكالة "سبوتنيك": إننا "نرغب في استئناف رحلاتنا الجوية إلى مدينة بطرسبورغ في أقرب وقت ممكن، وننظر كذلك في زيادة وتيرة رحلاتنا إلى موسكو. ومع استمرار الانتعاش العالمي للسفر، سنواصل البحث عن مزيد من الفرص للتوسع في روسيا لكل من عملياتنا للركاب والبضائع".

وأضاف: إنه "وفي ظل استمرار وباء ""، "توفر الخطوط الجوية القطرية، لجميع المسافرين من وإلى روسيا، مواصلات آمنة وسلسة عبر مركزنا الحائز على جوائز من فئة الخمس نجوم بمطار حمد الدولي، إلى جزر المالديف وسيشيل وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وجهات أخرى ضمن شبكتها الواسعة بأسعار تنافسية".

هذا وتحتضن روسيا منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي، الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران المقبل، في معرض إكسبوفورم ومركز المؤتمرات في سانت بطرسبورغ، بحضور حوالي خمسة آلاف شخص.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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