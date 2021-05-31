السعودية... إجراءات صارمة لمكافحة التدخين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة حقوق الإنسان في المملكة في بيان رسمي عبر حسابها في "تويتر" إن "هذه التدابير تأتي للحد من بيع التبغ ومشتقاته في المملكة ودعما للحقوق الصحية لغير المدخنين".

وأمرت الهيئة بمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، وعدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيع الدخان داخل عبوة مغلقة وبآلات البيع الذاتي، وداخل وسائل النقل العام.

وكذلك أمرت بعدم بيعه لمن هم دون 18 عام، وعدم تسجيل براءات الاختراع المتعلقة به، ووضع ملصق بمكان البيع يتضمن تحذيرا صحيا عن مضار التدخين، ومنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان والإعلام في المملكة.

كما دعت الهيئة إلى حذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات، التي تُعرض في المملكة، وكل ما يُشجع على التدخين.

ووضعت الهيئة بعض التدابير للمدخنين للالتزام بها حمايةً لحقوق غير المدخنين، ومنها منع التدخين في الساحات المحيطة بالمساجد والوزارات والمصالح الحكومية وجميع الجهات العامة في الدولة والمؤسسات التعليمية والرياضية والصحية والثقافية والاجتماعية.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان يوم 31 أيار/ مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.