الجيش المصري يدعو إلى تنفيذ النسخة المقبلة من المناورات مع السودان في أقرب وقت

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا، اليوم الاثنين، خلال كلمة له ضمن فعاليات ختام التدريب المصري السوداني المشترك "حماة النيل"، بحسب صحيفة "الشروق".

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وقال فريد إن على هيئة الأركان المشتركة استمرار التواصل والتنسيق في البلدين واستخلاص الدروس المستفادة من التدريب المشترك.

وأوضح أن التدريب المشترك مع السودان "حماة النيل" له سمات خاصة، وذلك من حيث البناء والتطوير المستمر على ما تحقق، والدروس المستفادة من التدريبات السابقة "نسور النيل 1 و2".

وأشار المسؤول العسكري إلى التكامل في مراعاة الاحتياجات التدريبية بين الجانبين.

واعتبر أن الجهود الشاقة المبذولة من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة للبلدين لعبت دورا بالغ الأهمية في نجاح التدريب وتحقيق أهدافه.

وبعث فريد بالتحية إلى القيادتين المصرية والسودانية لتوفيرهما المناخ المناسب وتقديمهما الدعم في تحقيق انطلاقة في المجال العسكري المشترك.