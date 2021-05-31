مسؤول في حكومة صنعاء: دور المبعوث الأممي سلبي بكل المقاييس

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" أن "سيطرة الحوثيين على الكثير من المواقع في العمق اليمني، ستساهم في رضوخ دول التحالف للحوار"، معتبرا أن مأرب ستكون هي المعادلة ووسيلة الضغط.

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وحول زيارة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء، قلل اليوسفي من أهمية الزيارة، قائلا إن "غريفيث يحاول تحقيق بعض النقاط لصالح دول التحالف ومصالح الناتو"، مؤكدا أن "دوره سلبي بكل المقاييس منذ توليه هذه المهمة".

يذكر أن زعيم جماعة أنصارالله، عبد الملك الحوثي، قد أعلن خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالعاصمة صنعاء، رفض الجماعة ربط الملف الإنساني بأي قضايا سياسية أو عسكرية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظتا الجوف ومأرب معارك جديدة بين الجيش اليمني والحوثيين.