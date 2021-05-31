شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: المراقبة الأممية للانتخابات رسالة اطمئنان للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، أن المراقبة الأممية للانتخابات تعد رسالة اطمئنان للشعب، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة وبشكل كبير جدا على إدارة الملف الانتخابي وتأمين مراكز الاقتراع وحماية أمن الناخبين والمشاركين في الانتخابات المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن الكعبي التقى نائبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق انجيبيورج سولرون جيشلادوتير والوفد المرافق لها، بحضور عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلاء طالباني؛ لمناقشة الاستعدادات والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات المقبلة.

ونوه الكعبي وفقا للبيان، إلى أن "الحكومة قادرة وبشكل كبير جدا على إدارة الملف الانتخابي وتأمين مراكز الاقتراع وحماية أمن الناخبين والمشاركين في الانتخابات المقبلة، داعيا القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة لخلق أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بعيدا عن العنف والتشكيك، والالتزام ببنود ميثاق الشرف الانتخابي الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، بما يعكس مدى التزام كافة الكتل بتوفير المناخ المناسب للانتخابات".