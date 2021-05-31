شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية للإعداد لمنتدى التعاون العربى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع تنسيقي للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية للإعداد للدورة الـ 16 لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السادسة للحوار الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين المزمع عقدهما يوم 22 يونيو المقبل عبر الفيديو كونفرانس.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة مشروع الجانب الصيني للتوصيات وباقي الإجراءات المتعلقة بالإعداد لهذه الدورة للمنتدى وتبادل وجهات النظر والرؤى بين الدول العربية لبلورة موقف عربي موحد إزاء فعاليات هذه الدورة.