شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاحات كورونا متاحة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح وزارة الصجة موقف حاملي تأشيرات الزيارة العائلية من الحصول على لقاحات كورونا داخل المملكة.
وتلقى حساب الصحة 937 على تويتر تساؤلا جاء فيه: “هل يوجد لقاح لأصحاب الزيارة العائلية؟”.
وأجابت الصحة بقولها: “نقدر لكم حرصك وسعيكم على أخذ اللقاح، ونفيدكم بأنه حالياً يتم تقديم الخدمة لحاملي الهوية الوطنية وهوية مقيم، كما نوصيكم بالإلتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامتكم وسلامة من حولكم”.
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز الـ14 مليون جرعة معطاة في 590 مركزا بمناطق المملكة كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل لقاحات كورونا متاحة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية؟.. «الصحة» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.