شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاحات كورونا متاحة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح وزارة الصجة موقف حاملي تأشيرات الزيارة العائلية من الحصول على لقاحات كورونا داخل المملكة.

وتلقى حساب الصحة 937 على تويتر تساؤلا جاء فيه: “هل يوجد لقاح لأصحاب الزيارة العائلية؟”.

وأجابت الصحة بقولها: “نقدر لكم حرصك وسعيكم على أخذ اللقاح، ونفيدكم بأنه حالياً يتم تقديم الخدمة لحاملي الهوية الوطنية وهوية مقيم، كما نوصيكم بالإلتزام بالإجراءات الوقائية لضمان سلامتكم وسلامة من حولكم”.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز الـ14 مليون جرعة معطاة في 590 مركزا بمناطق المملكة كافة.