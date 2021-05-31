شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تؤكد: يُمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأشارت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين، إلى عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيعه داخل وسائل النقل العام .

وأضافت أنه يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقانة بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام، وحذف مشاهد تعاطي التبغ من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات.

كما أوضحت أنه يمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.