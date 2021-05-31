اخبار الخليج

وزير الصناعة: لبنان يوقع عقدا لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي محليا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، استقبل الرئيس ميشال عون وزير الصناعة اللبناني في قصر بعبدا، حيث قال الأخير: "خلال الأسبوع الثاني من الشهر القادم سيتم توقيع عقد تصنيع لقاح "سبوتنيك V"  في لبنان، وطلبنا من رئيس الجمهورية متابعة دعمنا".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث يبلغ عدد سكان الدول التي تم تسجيل اللقاح فيها أكثر من 3.2 مليار نسمة.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته سابقا.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا