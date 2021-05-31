الخارجية الإيرانية: الديون العراقية لإيران واضحة وطريقة تسديدها أيضا

دبي - محمود عبدالرازق - طهران-سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بشأن نتائج زيارة المسؤولين العراقيين إلى طهران: "المفاوضات تركزت حول الديون العراقية لإيران وهذه الديون واضحة وطريقة تسديدها أيضا واضحة والبنك المركزي هو المسؤول بهذا الشأن".

وأردف "تركزت المفاوضات في زيارة المسؤولين العراقيين إلى إيران حول الديون العراقية وطريقة تسديدها لإيران وتعزيز العلاقات الثنائية".

وشدد خطيب زاده على أن "العلاقات الإيرانية العراقية تاريخية وطالما أكدنا على تطويرها وتعزيزها وتسوية الخلافات الثنائية ولن نتدخل بالشأن العراقي".

وقال "دائما نؤكد أن تكون علاقاتنا مع العراقيين جيدة ونعمل على تسوية أي خلاف مع العراقيين ونحن لا نتدخل في الشأن العراقي والعراق يسير نحو الاستقرار والأمن".