الاستخبارات العراقية: ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق فى كركوك

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية،اليوم الاثنين، أنه تم ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق فى محافظة كركوك.

وأضافت الوكالة ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه بناء على معلومات استخباراتية وردت إلى مكافحة إرهاب تم ضبط 5 صواريخ نوع جراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للإطلاق في قرية احصار التابعة لناحية كوبرى بمحافظة كركوك.. مشيرة إلى أن قوة من هندسة الفرقة الثامنة فى الجيش العراقى تعاملت مع الصواريخ.