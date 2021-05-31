وإن عادوا نادمين على مافعلوا؟؟

الكويت - هبة التوبجي - تتردد تلك العبارة في الكثير من البوستات المضحكة وفي البوستات الحزينة.

فالمضحكة نجد التعليقات ساخرة،أما الحزينة ف نجد فيها كمية حقد وغل على من تركوهم! لماذا هذا كله؟

لماذا لانُعطي فرصة طالما أن الأشخاص يريدون بعضهم على جميع الأصعدة.

على صعيد الصداقة وعلى صعيد الزواج في حالات الطلاق والرجوع.

لماذا لانعطي فرصة كي يبقى الود؟

لماذا ننهي كل شي على أسباب تافهه أو قد لا نجد سبب بالأساس!

في حديثي هذا أتحدث على من عادوا بالفعل نادمين ليسوا ممن وقت الحاجة عادوا إليكم.

في حالة الرجوع وقت الحاجة أما أن تُساعد دون أن يتم إستغلالك و إما أن تستمر في طريقك والخيار عائدٌ لك.

في مثل هذه الحالات التي تمر بها العلاقات من المفترض أن نحذر كل الحذر أن نُدخل أي شخص في هذه المشكلة.

قد ننهي علاقة نحن بحاجتها بسبب الدخوليين في حياتنا،صحيح نحتاج بهذه الفتره من نستشيره ليرشدنا على الطريق الصحيح وهذا صواب،ولكن علينا أن نختار منهم هؤلاء المستشارين،لاتهدم علاقة قد تكون هي الأساس في حياتك بسبب أحاديث الغير ومشوراتهم الخاطئة.

لماذا لا نتبعد كل البعد عن الأشخاص والعواطف ونقف عند حكمة العقل ونستمع لها ماذا تقول لنا؟

لنضرب مثالين على صعيدين مختلفين:

الزواج:

قد يُخطيء الزوج في حق زوجته فتهدم أسرة بإكملها على خطأ غير متوقع حدوثه ويتشتت الأبناء نتيجة هذا القرار.

ممن صدر تلك القرار؟

من أحد المستشارين الغير مدركين

(قد يكونوا الوالدين أو أحد الاقارب او الأصدقاء)

وقرارهم مبني على العاطفة التي قد تكون سلبية أو إيجابية أو أجتمعوا كلاهما!

أي أنهم لم يتحملوا مشاكل حياة أبنتهم أو إنهم يحملون غل وأحقاد على هذا الرجل وعائلته نتيجة مشكلات سابقة.

ف الحل قد يكون بالتحاور او عدم إدخال اطراف خارجية.

على صعيد الصداقة:

قد تُهدم علاقة صداقة أخوية وكلاً منهما لن يجد مثيل للآخر بسبب خطأ من أحدهما وقد يكون الخطأ بسيط.

أستحضرني إحدى المواقف الحقيقة:

(صديقات هدموا علاقتهم الأخويه بسبب ان الاولى لم تعد تُقل للأُخرى عن كل شي يجري معها ضناً منها أنها تُخفيه عنها لانها لم تعد تثق بها).

مهما كان بينك وبين أحدهم علاقة قوية لابد أن نترك مساحة للخصوصية في حياتهم.

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ليس لمجرد أننا أصدقاء يعني أن كل شيء يُقال،قد أخفي عنك سراً ياصديقي لأنه لا يخصني أو قد أُخفي أمراً لا داعي للبوح به.

أكثر مايهدم علاقات الصداقة بأن أحدهما يعتقد أنه أمتلك الآخر وهذا أكبر هادم للعلاقات الأخوية والكثير يقع فيه للأسف،لانه مع الوقت يشعر الطرف الأخر بالضيقة وعدم الحرية وكأنه مجبور على ذلك ف يتذكر أنه ليس مُلكاً للآخر ف بالتالي يُحرر نفسه من تلك القيود ف الأثنان يخسرون بعضهم البعض.

كتبه: نوير سعود الحارثي – صحافية