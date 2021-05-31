شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير بشأن حسابات مشبوهة تدعي تقديم خدمات التسجيل في برنامج «ريف» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذّر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، من حسابات مشبوهة تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج.
وأوضح البرنامج، أن هذه الحسابات تنطوي على اطلاع على معلومات خصوصية، وأخذ مبالغ مادية مقابل خدمات مجانية.
وأضاف أنه على استعداد لتقديم خدمات الشرح والمساعدة على التسجيل خلال أوقات العمل عبر الاتصال على الرقم 19930.
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