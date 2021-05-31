«أمن الطرق»: تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى «مكة» على طريق «جدة السريع»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحويل الحركة المرورية للمتجهين إلى مكة المكرمة عبر طريق جدة السريع. وأشارت إلى أنه جرى تحويل الحركة المرورية عبر مسارات مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي للمتجهين إلى العاصمة المقدسة على طريق مكة – جدة السريع. وأكدت ضرورة اتباع قائدي المركبات لتعليمات وأنظمة السير المرورية وتهدئة السرعة، وذلك لوجود أعمال إنشائية على الطريق الرئيسي.

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