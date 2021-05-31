شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سماء غائمة في السعودية وصحو بالإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة في منطقة الخليج حيث تشهد السعودية طقس غائم ، بينما يكون الطقس فى البحرين حار ، وصحو إلى غائم في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الاثنين في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويكون حسن خلال الليل.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق نهاراً، ورطبا ليلاً مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.