شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: إطلاق خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل لكل ربع سنة.. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن قرب إطلاق خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل لكل ربع سنة، مشيراً إلى أنها سوف تدفع مقدماً.

جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد مع عدد من المسؤولين، أمس الأحد، حيث شهد اللقاء استعراض استراتيجية الوزارة لسوق العمل التي تهدف إلى إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص، وبعض المنجزات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وأكد الراجحي، سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسع أعماله، مشيراً إلى أن نظام العمل المرن جاء لإمداد المنشآت بالكوادر الوطنية المرهلة وتغطية احتياجاتهم الضرورية أوقات الذروة، واستفاد منه أكثر من 3 آلاف منشأة حتى الآن.