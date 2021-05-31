شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من غسل الدجاج النيء.. وتوضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من غسل الدجاج النيء، حيث يساهم في نشر البكتيريا على أسطح المطبخ.

وأوضحت الهيئة أنه من الأفضل طبخ الدجاج دون غسيل؛ لأن طبخه جيدا يقتل جميع البكتيريا الموجودة.

كما نصحت بتغطية الدجاج النيئ ووضعه أسفل الثلاجة للحفاظ على الطعام من التلوث بسبب سوائل الدجاج.

وشددت على أهمية غسل وتنظيف جميع الأواني المستخدمة في إعداد الدجاج النيء وكذلك غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية؛ لأن ذلك يسهم بإيقاف انتشار البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

وأشارت إلى أنه يمكن التأكد من نضج الدجاج من خلال قطع أكبر جزء من الدجاج والتأكد من أنه ناضج.